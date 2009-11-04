В Черкаській області оштрафували аптеки на 77 тис. грн

В Черкаській області податківці оштрафували аптеки на 77 тис. грн. за результатами 57 перевірок на предмет дотримання порядку проведення готівкових розрахунків при реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, за 4 дні працівниками податкової інспекції проведено 88 обстежень та 57 перевірок. Податківці не знайшли в аптеках Черкаської області противірусних та імуностимулюючих препаратів. В усіх аптеках не було масок одноразового використання та масок марлевих багаторазового використання.

ДПА в Черкаській області спільно з інспекцією з контролю за цінами проведено 14 перевірок аптечних закладів, за результатами яких в кожній аптеці було встановлено недотримання обов’язкового мінімуму лікарських засобів. По двох аптеках встановлено перевищення цін на 6 видів товару.