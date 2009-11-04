Угорщини передала на Закарпаття 120 тис. масок та ліки

Сьогодні до Ужгорода приїхали представники Червоного Хреста Угорської Республіки, які привезли для України гуманітарний вантаж на загальну суму 25 тисяч доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, гуманітарну допомогу поставили за особистого сприяння Надзвичайного і Повноважного Посла України в Угорській Республіці Дмитра ТКАЧА.

За словами посла, він підключився до організації допомоги, аби пришвидшити організацію та переправлення вантажів до України. «Ми повідомили угорському Червоному Хресту ще в суботу про те, що в нас біда, епідемія. Одразу відгукнулися Червоний Хрест та окремі українські організації», - уточнив Д.ТКАЧ.

Він також повідомив, що сьогодні до України поставили лише перший транш допомоги, за кілька днів можна чекати наступні.

Посол також повідомив, що наразі триває робота щодо передачі угорською стороною Україні ефективних тестів щодо визначення каліфорнійського грипу. «Ці тести дуже хороші тим, що їх можна буде використовувати навіть в районній лікарні. А нині, як відомо, навіть на рівні області в Україні ще не можна визначити цей тип грипу», - уточнив Д.ТКАЧ.