Закарпаттю для подолання епідемії необхідно 26 млн грн

Закарпаттю для подолання епідемії необхідно 26 мільйонів гривень. Про це повідомив кореспондентові УНІАН начальник управління охорони здоров’я Закарпатської ОДА Василь СКРИП.

«Ми провели підрахунки і врахували в цю суму станом на сьогодні, вона включає все - медикаменти, вироби медичного призначення, апаратуру, тест-системи тощо для закладів охорони здоров’я і для закладів санітарно-епідеміологічної служби», - повідомив В.СКРИП.

Він також уточнив, що із загальної суми половину - 13 млн. грн. - треба на медикаменти та вироби медичного призначення і діагностичні системи.

Начальник управління також повідомив, що 3 листопада на казначейські рахунки області з державного бюджету України вже надійшло 5,1 млн. грн. Попри це, Закарпаття отримало препарат «Таміфлю» на суму приблизно в 3,5 млн. грн.

«Також відомо, що з Києва до нас уже направляється вантаж медикаментів, їхній перелік та вартість я ще не знаю», - сказав В.СКРИП.

Він також додав, що Закарпаття офіційно підготувало і направило листа через МОЗ України до уряду з проханням виділити додаткові кошти на боротьбу з епідемією.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 3 листопада внесла зміни до держбюджету-2009, згідно з якими на боротьбу з епідемією грипу має бути виділено 1 млрд. грн.