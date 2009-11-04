На Прикарпатті в епідемію захворіли 600 медпрацівників, 3 померли

В Івано-Франківській області захворіли під час епідемії грипу майже 600 медпрацівників, троє з яких померли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник начальника головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ. За її словами, від початку епідемії грипу в області захворіло майже 600 медпрацівників. «На жаль, померло троє, одна медсестра, один фармацевт і одна лікарка», - додала вона.

З.ЦІХОНЬ повідомила, що на Прикарпатті працює 6 тисяч лікарів і 14 тис. медсестер. За її інформацією, до лікування хворих залучено 1200 інтернів Івано-Франківського національного медичного університету. «Усі вони працюють на робочих місцях», - сказала заступник начальника управління охорони здоров’я. Вона також прогнозує, що ще «протягом тижня ми спостерігатимемо ріст захворюваності». «Але поступово ситуація стабілізується і піде на спад», - вважає вона.

З.ЦІХОНЬ наголосила, що станом на 15 годину в реанімації перебуває 53 людини. Водночас з реанімації 23 хворих переведено в інші відділення.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 4 листопада в області померло 15 осіб.