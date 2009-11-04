В Україні через епідемію грипу та ГРВІ померло 86 осіб

Через епідемію грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) на сьогодні в Україні померло 86 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

Вона наголосила, що кожна людина має дотримуватися основних правил поведінки, які допоможуть убезпечитися від захворювання на грип та ГРВІ.

“Головним сьогодні для усіх, в умовах зниження температури повітря, є уникнення переоходження організму. Бо це є головним чинником щодо ризику захворіти. Люди мають добре одягатися. Друге - не перебувати у місцях великого скупчення людей. Зараз ми можемо спостерігати на вулицях менше людей. Ми раді, сприйняли наш заклик. Третє - надважливе питання – правильне, якісне, вітамінізоване харчування”, – зазначила Р.МОЇСЕЄНКО.

Вона також наголосила на надзвичайно важливому значенні миття рук та маскового режиму.

“Люди викупили все, що тільки можна викупити, ті маски, що підвозяться в ажіотажі моментально розмітаються з аптечної мережі. Величезне прохання до людей, які б хотіли себе захистити себе масковим режимом, – чотири шари марлі, голка з ниткою, чотири мотузки – все”, – порадила Р.МОЇСЕЄНКО, додавши, що кожні дві години маску слід знезаражувати, піддаючи термічній обробці, оскільки вона накопичує усе шкідливе із середовища.