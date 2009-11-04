Вагітним та батькам з дітьми до 7 років нададуть лікарняні листи

На час карантину вагітним та батькам, що мають дітей до 7 років, планують надавати лікарняні листи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України повідомив директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Раїса МОЇСЕЄНКО.

Вона наголосила, що саме зазначена категорія населення входить до груп ризику щодо інфікування вірусами грипу та ГРВІ. “Ці групи населення є найуразливішими. Діти, особливо раннього віку, найбільш уразливі. За даними МОЗ інших країн, до 30% - це ураження дитячого населення. Також і вагітні дуже уразлива група, бо має знижений природний імунітет, що є головним чинником ризику для виникнення будь-якого інфекційного захворювання. Тому вони мають залишатися вдома, а не перебувати у великих скупченнях людей”, - наголосила Р.МОЇСЕЄНКО.

За її словами, на сьогодні є пропозиції і “дано доручення уряду розробити рішення, щоб на карантинні дні видавали лікарняні листи батькам, що мають дітей до 7 років, та вагітним, які перебувають на обліку в жіночих консультаціях”. Також вона наголосила, що до групи ризику належать люди працездатного віку, "бо цей вірус є таким, який уражає населення саме молодого віку, саме вони мають високий ризик щодо складного перебігу хвороби".