За найменших симптомів застуди - сидіть вдома

Медики закликають українців залишатися вдома з найменшими симптомами застуди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Раїса МОЇСЕЄНКО сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я.

“Надзвичайно велике прохання до всіх: якщо є будь-який клінічний симптом, перше і основне – не виходити на роботу. Ось ми щойно проходили біля журналістів - хтось чмихав, хтось чхав. Зрозумійте, що ви зараз несете величезну загрозу для оточуючих”, – наголосила Р.МОЇСЕЄНКО.

Якщо виникло захворювання, Р.МОЇСЕЄНКО радить терміново звертатися до медпрацівника. “Грип вирізняється високою та тривалою лихоманкою, ломотою у суглобах та м’язах, при ГРВІ таких явищ не спостерігається. Найголовнішим для профілактики ускладнень є вчасно розпочате лікування, дотримання ліжкового режиму, часте пиття води, вітамінізоване харчування та прийом вітамінів”, – сказала Р.МОЇСЕЄНКО.