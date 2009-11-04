“Таміфлю” застосовується винятково у стаціонарних умовах

Препарат від грипу “Таміфлю” повинен застосовуватися винятково у стаціонарних умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Міністерстві охорони здоров’я України повідомила директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Раїса МОЇСЕЄНКО.

За її словами, цей лікарський препарат призначений для хворим із тяжким чи середнім ступенем перебігу грипу. “Якщо у пацієнта спостерігаються катаральні явища, це не значить, що їй одразу ж призначають “Таміфлю”. Сьогодні не стоїть питання про його нестачу чи дороговартістність - держава практично вирішила ці питання. Препарат завезено до лікарень. Однак, слід розуміти, що цей препарат не є панацеєю – випили, і зразу ж стало краще. Цей препарат має абсолютно чіткий порядок вживання і суворі показання при абсолютно конкретних станах, які визначають лікарі”, – пояснила Р.МОЇСЕЄНКО.

Медик також зазначила, що даний препарат – “не є нешкідливим”. “Як і будь-які ліки, “просто так” “Таміфлю” вживати не можна. Вони мають вживатися за показаннями. При госпіталізації людина прийматиме цей лікарський засіб. Він є у лікарняних закладах,” – зазначила Р.МОЇСЕЄНКО.

Вона застерегла від безконтрольного вживання взагалі будь-яких ліків. “Не треба вживати усе підряд, перевантажувати свій організм вживанням усіх підряд ліків. На цьому, до речі, наголосив і один із експертів ВООЗ, що перебуває нині в Україні”, – сказала Р.МОЇСЕЄНКО.