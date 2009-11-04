Виявлено аноніма, який у Інтернет сіяв панічні чутки про пандемію грипу

На виконання Указу Президента України та рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 жовтня 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні» співробітники Служби безпеки України встановили і розшукали автора анонімних повідомлень, що могли викликати паніку серед населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, 1 листопада ц.р. на одному із сайтів Київщини з’явилися повідомлення про те, що нібито у районному центрі виявлено зараження людей чумою, а у місцеву лікарню шпиталізовано 170 осіб. Анонімний автор також повідомляв, що розповсюджувачами вірусу у регіоні стали студенти зі Львова та Тернополя, які вже померли. Відтак на виїздах з міста введено воєнізований карантин – жодна маршрутка, автобус не залишать Ірпінь, а електрички та поїзди начебто не зупинятимуться на станціях району.

Розповсюджена інформація не відповідала дійсності і викликала паніку серед громадян. Співробітники СБУ з’ясували, що автором повідомлення є 30-річний громадянин України, який проживає і працює у Чернігівської області.

Матеріали щодо поширювача неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення, передано за підслідністю до органів внутрішніх справ. Його буде притягнуто до відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання передбачає стягнення штрафу до п’ятнадцяти мінімумів доходів громадян або виправні роботи до 1-го місяця з відрахуванням 20-ти відсотків заробітку.