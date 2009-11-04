Черновецький просить Тимошенко оголосити в Києві карантин

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням дати доручення головному державному санітарному лікарю України про оголошення карантину у місті Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на сьогоднішній день рівень захворювання людей на інфекційні хвороби в столиці перевищує багаторічні середні показники. За інформацією надзвичайної протиепідемічної комісії при Київській міській державній адміністрації, станом на 04.10.2009 року у м. Києві зареєстровано більш як 26 тисяч хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, що свідчить про неблагополучну епідемічну ситуацію.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в столиці склалась дуже складна ситуація.

«Щоб запобігти поширенню інфекції і убезпечити населення Києва, ми маємо в найближчий час ввести карантин», – впевнений Київський міський голова.