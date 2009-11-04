Ющенко: політики не мають давати рекомендації щодо лікування грипу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає політиків не давати рекомендації стосовно лікування грипу й передати це право виключно фахівцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час наради з керівництвом Міністерства охорони здоров’я.

За словами Президента, «головним лікарем в Україні став політик, який кожного дня з екрану телевізора розповідає, що пити і що вживати». Він закликав журналістів «не давайте політикам екран, дайте екран фахівцям».

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що в Україні провалена кампанія з вакцинації населення. За його даними, за період розповсюдження грипу в державі бажання зробити щеплення виявили лише 6% українців. «Медицині тотально не довіряють», - сказав Президент.

Він також знову закликав політиків не використовувати епідемію грипу у своїх цілях. За словами В.ЮЩЕНКА, навіть такі трагічні моменти політики намагаються використати з користю для себе.

Президент обурився тим фактом, що вантаж з необхідними ліками в аеропорту зустрічали не лише відповідальні за це люди, а й ціла група політиків. «У якій країні серед ночі вантаж з пігулками зустрічає пів уряду?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, він висловив обурення щодо того, що вже під час поширення грипу в Україні проводились масові політичні заходи. Президент нагадав, що 24 жовтня у Тернопільській області від вірусних захворювань було зареєстровано 10 померлих. Разом з тим цього ж дня до Києва привезли 200 тис. людей. «Хто дав дозвіл робити завезення людей?», - запитав В.ЮЩЕНКО у керівників Міністерства охорони здоров’я. Він також зауважив, що авторитет міністерства і лікарів, зокрема, в Україні є катастрофічно низьким.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що під час епідемії Міністерство охорони здоров’я має стати монополістом у наданні суспільству інформації щодо стану захворюваності, а також стосовно рекомендацій, як лікувати хвороби.