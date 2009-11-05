Заходи, що вживаються Україною в боротьбі з епідемією, розумні - ВООЗ
08:24, 05 листопада 2009Країна
0
Коментар Хартлі
Заходи, які вживає український уряд в боротьбі з епідемією грипу, цілком розумні.
Про це заявив у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) у Женеві представник ВООЗ Грегорі ХАРТЛ, передає РБК-Україна з посиланням на Assosiated Press.
"Закриваючи школи і відміняючи масові збори на ранніх етапах епідемії, ви зможете уповільнити розповсюдження вірусу", - зазначив Г.ХАРТЛ, додавши, що поки що має в своєму розпорядженні лише одне підтвердження про смерть в Україні від «каліфорнійського» грипу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter