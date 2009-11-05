На Рівненщині від грипу померло четверо людей

Від захворювання на грип сьогодні помер четвертий мешканець Рівненщини.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні охорони здоров’я, померлий мешкав у райцентрі Рокитне.

Наразі не виявлено, від якого саме штаму грипу помер цей чоловік.

Офіційно в області поки що підтверджено смерть однієї людини від вірусу «каліфорнійського» грипу.

Загалом, з початку епідемії на Рівненщині захворіли 20 тис. 740 осіб, госпіталізовано 1 тис. 212 громадян (станом на 17.00 4 листопада). У реанімаційних відділеннях перебуває 8 хворих, з яких 2 – на штучній вентиляції легенів.

За даними оперативного штабу з протидії епідемії, який цілодобово працює при обласному управлінні охорони здоров’я, динаміка захворювання на грип і ГРВІ зростає. Тільки за останню добу в області захворіло 4 тис. 369 осіб, у тому числі 2 тис. 360 дітей віком до 18 років. За цей же період госпіталізовано 229 хворих.

Крім того, днями двоє солдат строкової служби з Рівненського гарнізону переведено на лікування до Львівського військово-медичного клінічного центру. У них виявлено пневмонію. Як повідомив начальник рівненського військового госпіталю, нині стан вояків – задовільний.