Донеччина: за добу виявлено 7,6 тис випадків грипу і ГРВІ

У Донецькій області за минулу добу зареєстровано 7,6 тис. випадків захворювання населення на грип і ГРВІ.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, зростання захворюваності відзначається в м Донецьк, Маріуполь, Горлівка, Краматорськ, а також Мар’їнському, Ясинуватському, Волноваському районах.

Обстежено на грип 13 хворих, результати «швидких» тестів матеріалу від 3-х чоловік дали позитивний результат щодо грипу А і В. Дослідження на культурі кліток тривають.

В облСЕС нагадали, що у зв`язку із загрозою пандемії грипу на території області триває карантин у навчальних і дитячих дошкільних установах. Вирішується питання виготовлення додаткової кількості марлевих пов`язок для населення. У всіх регіонах області організовано і працюють цілодобові «гарячі лінії».

Згідно з постановою головного державного санітарного лікаря області, в м. Краматорськ і Дебальцеве, а також в Мар’їнському районі проводиться дезинфекція громадського транспорту, в решті міст і районів питання буде вирішено найближчим часом. У місцях масового перебування людей проводяться дезинфекційні заходи.