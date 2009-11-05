У Харкові для хворих жінок буде окремий пологовий будинок

У Харкові рівень захворюваність на грип удвічі нижчий від середньосезонних показників

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради.

За даними лікарів, в останню добу ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Харкові не змінилася – за минулу ніч до служби «швидкої допомоги» надійшло 98 викликів з приводу захворювання на ГРВІ (попередня ніч – 112 викликів), госпіталізовано до інфекційних лікарень 25 осіб (минулої ночі – 31). Протягом доби з 8-ї ранку 3 листопада до 8-ї ранку 4 листопада до дитячої інфекційної лікарні госпіталізовано 14 дітей (за попередню добу – 21 дитина), до дорослої інфекційної лікарні госпіталізовано 54 людини (попередня доба – 61). У 3 дорослих діагностовано сезонний грип.Таким чином, рівень захворюваності на грип у Харкові майже удвічі нижчий від середньосезонних показників, констатували у прес-службі.

Крім того, як повідомили у прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника міського голови – директора Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМУ, вагітних мешканок Харківської області, які уражені вірусними інфекціями, прийматиме один спеціально виділений пологовий будинок.

За його словами, пологовим будинком, куди поміщатимуться породіллі і жінки, що знаходяться на збереженні, в разі їх інфікування ГРВІ або грипом, визначений міський пологовий будинок №2 міста Харкова.

«Цей заклад відкривається після поточного ремонту, і йому буде надано кадрове додаткове забезпечення з обслуговування. Надходити до цього пологового будинку будуть жінки не лише ті, що проживають в нашому місті, але й жінки з респіраторними захворюваннями з Харківської області», - повідомив І.ШУРМА.