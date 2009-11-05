Одещина: протягом доби удвічі зросла кількість хворих

199 жителів Одеси і області, зокрема 139 дітей, госпіталізовані з діагнозами «грип» і «гостре респіраторне захворювання».

Про це повідомила УНІАН головний фахівець зі зв`язків з громадськістю облуправління з питань надзвичайних ситуацій Лідія ЯНКОВСЬКА.

Всього в Одеському регіоні зафіксовано 4587 випадків захворювання на ГРЗ, з них 40 хворих на грип – 39 дорослих і одна дитина, уточнила Л.ЯНКОВСЬКА. – Це майже двічі більше, ніж хворих на ГРЗ і грип станом на 3 листопада (2751 випадок).

За її словами, на ГРЗ захворіли 1189 дітей віком 1-6 років, решта 726 – від 6 до 18 років.

Серед хворих на ГРЗ також 36 дітей з 350 відпочиваючих к дитячому центрі «Молода гвардія», зокрема 8 дітей перебувають в міських лікарнях.

Представник облуправління МНС додала, що кількість зафіксованих хворих на гострі респіраторні захворювання збільшилася майже удвічі порівняно з 3 листопада поточного року.