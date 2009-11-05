Миколаївщина: у аптеках завищено ціни на ліки

У Миколаївській області у кожній третій перевіреній аптеці податківці виявили завищення цін на ліки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Миколаївській області, з початку оголошеної епідемії грипу в Україні - з 29 жовтня, співробітники податкової міліції області перевірили близько 30 аптек області і в 10 з них було виявлено завищення граничних цін на лікарські препарати, зазначені у постанові Кабінету Міністрів України №333 від 25 березня 2009 року, щодо яких встановлено державне регулювання, тобто вказано максимальні оптові і роздрібні ціни.

У податковій повідомляють, що на п`ять лікарських препаратів і медикаментів зі списку ціни було завищено приблизно на третину.

Перевірки аптек співробітниками податкової міліції тривають.