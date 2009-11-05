Черкащина: кількість хворих за добу зросла на 2,5 тис

Ситуація із захворюваністю на ГРВІ та грип в Черкаській області погіршується: якщо 3 листопада був зафіксований приріст на 1000 хворих, то за останню добу захворіли 2654 особи, госпіталізовано 436 людей. До епідпорогу наближається місто Черкаси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, станом на 15 годину 4 листопада в Черкаській області зафіксовано 9 тис 942 хворих на ГРВІ та грип, але динаміка ускладнюється, оскільки за попередню добу приріст захворюваності становив 1 тис. осіб, а за останню добу – вже 2654 хворих. Госпіталізовано 436 людей. За клінічними ознаками захворювання на сезонний грип встановлено у 72 осіб.

Для виготовлення респіраторних масок з мобілізаційного резерву виділено183,5 тис. метрів медичної марлі. Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО повідомив, що для забезпечення мешканців області масками в достатній кількості необхідно виділити додатково ще 200 тис. м марлі.