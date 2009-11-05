РНБО має стати центром у прийнятті рішень щодо епідемії
09:18, 05 листопада 2009Країна
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що головним центром прийняття рішень щодо протидії епідемії грипу в Україні має стати Рада національної безпеки і оборони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ.
При цьому Президент повідомив, що своїм рішенням вводить до складу РНБО міністра охорони здоров’я та головного державного санітарного лікаря України.
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