У Донецьку за добу на ГРВІ захворіли 13 медпрацівників

У Донецьку за минулу добу захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції 13 медичних працівників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради, про це сказав журналістам головний державний санітарний лікар міста Валерій КОВАЛЬОВ.

Він констатував, що «за останню добу в місті зареєстровано 1527 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема дорослих – 782, дітей до 18 років – 745, з них госпіталізовано 136 осіб: 60 дорослих, 76 дітей».

За словами В.КОВАЛЬОВА, є й окрема статистика щодо медичних працівників - за минулу добу захворіли 13 осіб.

Загалом епідеміологічну ситуацію й епідемічний процес цього року в місті, порівняно з аналогічним періодом минулого року, головний державний санітарний лікар Донецька охарактеризував як ситуацію «помірної інтенсивності».