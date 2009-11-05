ВООЗ прогнозує в Україні три "хвилі" грипу A/H1N1

Спаду захворюваності на грип в Україні слід очікувати після масової вакцинації населення, прогнозує Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

Керівник бюро ВООЗ в Україні Ігор ПОКАНЕВИЧ називає введення карантину й вакцинацію головними чинниками зупинення розповсюдження територією України грипу A/H1N1 ("свинячого" грипу), повідомляє "Німецька хвиля".

Також керівник бюро ВООЗ в Україні відзначив, що за оцінками організації, в Україні, як і в усьому світі, буде три хвилі грипу A/H1N1: перша – зараз, друга – навесні, а третя – восени наступного року.

І.ПОКАНЕВИЧ вважає доречним продовження карантинних заходів у західних областях України і введення карантинного режиму там, де показник захворюваності найближчим часом може перевищити епідемічний поріг, а також негайну імунізацію населення від "свинячого" грипу.

На запитання про те, коли в Україні може початися вакцинація, якщо в країні ще офіційно не зареєстровано жодного препарату для проведення профілактичних щеплень, а це тривалий процес, представник Всесвітньої організації охорони здоров`я відповів: "Сьогодні є можливість використовувати вакцину у разі епідемії. За достатньо швидким механізмом завезення її в країну".

"Ми оцінюємо зараз ситуацію, якщо прогноз буде песимістичний і дані свідчитимуть про реальну загрозу, то ми робитимемо все для того, щоб вакцина була доступна для населення якомога швидше. Але слід врахувати, що на цю вакцину у світі серйозний попит", - додав І.ПОКАНЕВИЧ.

Напередодні експерти ВООЗ повідомили, що можливою причиною великої кількості захворювань в Україні є саме пандемічний грип. Проте не всі випадки A/H1N1 лабораторно підтверджені, зважаючи на складнощі з проведенням лабораторних аналізів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 листопада закликав українців до вакцинації у зв`язку з епідемією грипу.

Він відзначив, що в Україні одночасно зійшлися три збудники хвороб: двох сезонного грипу і "каліфорнійського" – а таке поєднання інфекцій внаслідок мутації може дати ще агресивніший, новий вірус, сказав Президент.