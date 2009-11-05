В Україні від грипу та його ускладнень померло 96 людей заявила на засіданні Верховної Ради голова Комітету ВР з питань охорони здоров’я Тетяна БАХТЕЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, серед померлих 6 лікарів, 7 вагітних і 9 дітей.

Під час доповіді проекту постанови про першочергові заходи протидії поширенню пандемічного грипу в Україні Т.БАХТЄЄВА зазначила, що Партія регіонів наполягає, щоб 500 млн. грн. було передано у регіони для закупівлі ліків та медпрепаратів.

При цьому голова Верховної РадиВолодимир ЛИТВИН декілька разів перебивав її, наголошуючи: «Ви доповідаєте як голова комітету, а не як член фракції Партії регіонів, і йдеться про проект постанови парламенту України, а не фракції Партії регіонів, тому давайте припинимо політичну агітацію».