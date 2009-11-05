Медики Харківщини отримають надбавки за лікування грипу і ГРВІ

Медичні працівники Харківської області будуть отримувати надбавки за лікування хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, губернатор Арсен АВАКОВ підписав розпорядження «Про підвищення рівня заробітної плати медичним працівникам Харківської області на період напруженої епідемічної ситуації із захворюванням населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції».

За словами А.АВАКОВА, цей крок – подяка лікарям за їхню працю і сумлінне виконання професійних обов’язків у період епідемії.

Відповідно до розпорядження, Головне управління охорони здоров’я ОДА має забезпечити у закладах охорони здоров’я виплату стимулюючих надбавок і доплат працівникам, які надають медичну допомогу хворим на грип та ГРВІ.

Крім того, А.АВАКОВ звернувся до Харківської міської ради, голів рад міст обласного значення з пропозицією також вжити заходів щодо стимулювання медпрацівників.