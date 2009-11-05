У Києві від "свинячого" грипу ніхто не вмирав - головний імунолог

За станом на 4 жовтня в Києві захворіло 22 тисячі людей на грип та ГРЗ. З них зафіксовано три випадки захворювання на свинячий грип. Про це заявив головний імунолог Києва, керівник Київського центру клінічної імунології Олег Назар.

За словами лікаря, з 22 тисяч хворих десята частина хворіє на звичайний грип.

"Це не дуже велика цифра, але, з огляду на настороженість, почався ажіотаж. Можливо, це й правильно: раніше людина звернутися до лікаря, раніше почнеться лікування", - підкреслив Назар.

Він також відзначив, що на даний момент у Києві зафіксовано три випадки свинячого грипу.

"Що стосується летальних випадків від грипу АH1N1, то вчора ходили такі чутки. Але поки що цей випадок не підтверджений аналізами. У хворого була температура. Зараз температура розглядається як один із симптомів свинячого грипу. Поки немає офіційних лабораторних результатів, ми не можемо підтвердити смерть від свинячого грипу ", - сказав Назар.

Відповідаючи на запитання, чи придбає епідемія в Києві широкі масштаби, Назар підкреслив: "На жаль, у нас все розглядається через політичну призму. Я не думаю, що епідемія набуде широких масштабів. У нас звичайний, стандартний сезонний сплеск захворюваності. Якщо прибрати політичне забарвлення , то ситуація така ж, як і в минулому році ".

Раніше повідомлялося, що 2 листопада в столиці "вперше за останні тижні у швидкому тесті отриманий позитивний результат щодо грипу А при дослідженні матеріалу від 17-річного підлітка".

За інформацією першого заступника головного державного санітарного лікаря Людмили Мухарської, в Києві від свинячого грипу померли дві людини, ще одна - у Київській області.

Крім того, дві людини у Київській області госпіталізовані з підозрою на вірус А/H1N1, заявив голова Київської облдержадміністрації Віктор Вакараш в ході селекторної наради в середу в Києві.

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