Вірус грипу А/H1N1 у 90% людей перебігає у легкій формі

Вірус грипу А/H1N1 у 90% інфікованих протікає в легкій формі, не відрізняючись від інших ГРВІ. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» повідомив завідувач лабораторії імунології і вакцинопрофілактики Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. Громашевського АМН України Ігор МАРИЧЕВ.

Лікар звернув увагу на те, що “захворювання на каліфорнійський грип не є абсолютно смертельним, імовірні важкі наслідки можна попередити, своєчасно звернувшись до лікаря”.

Він навів дані Мінздоровсоцрозвитку Росії, яке зазначає, що “вірус грипу А/H1N1 в 90% інфікованих протікає в легкій формі, не відрізняється від інших ГРВІ. Однак 3–5% випадків протікають украй важко, з проявом пневмонії і дихальної недостатності. 1,5% вимагають інтенсивної терапії зі штучною вентиляцією легенів», - пояснив І.МАРИЧЕВ.

Він відзначив, що на сьогодні в Україні не зареєстровано вакцини проти каліфорнійського грипу. Водночас у Росії, за словами І.МАРИЧЕВА, офіційно зареєстровано чотири вакцини проти свинячого грипу: «інфлювір», «пандефлю», «моногрипол» і «моногрипол непро». Він зауважив, що з 9 листопада в Росії почнеться вакцинація населення проти вірусу грипу A/H1N1.