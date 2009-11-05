Карантин введено ще в одній області

Голова Кіровоградської облдержадміністрації Володимир МОВЧАН підписав розпорядження про введення з 4 листопада на території області карантинних заходів по грипу та гострих респіраторних інфекціях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні у справах преси та інформації Кіровоградської ОДА.

Рішення прийнято у зв’язку зі зростанням захворюваності на сезонний грип та ГРВІ, рівень яких майже досяг епідемічного порогу (45,4 на 10 тисяч населення) і на 4 листопада становить 44,2 особи на 10 тисяч населення.

Також губернатор підписав розпорядження про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету в сумі 99,9 тис. грн. на проведення заходів по недопущенню розповсюдження захворювань.

Кошти, зокрема, передбачені на виготовлення засобів індивідуального захисту з медичної марлі в обсязі 151,5 тис. м, яку ОДА безоплатно отримала з державного матеріального резерву.