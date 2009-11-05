Ющенко ветує закон про мораторій на підвищення цін на ліки?

Київ. 5 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО, скоріш за все, заветує Закон “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час спільної з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ прес-конференції в Києві.

“Скоріше ні, але я ще пораджусь”, - наголосив В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання, чи підпише він цей закон.

Водночас він підкреслив, що не допустить політики в цьому питанні. “Я не буду керуватись політичними мотивами. Я не хочу цього”, - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби та вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного й зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати й пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів і учнів.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, регульованими державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

Закон набирає чинності з дня публікації.