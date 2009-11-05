У Львові за останню добу від грипу померло 4 людини

За останню добу у Львові внаслідок епідемії грипу та ГРВІ померло 4 людини, зокрема, медсестра.

Загалом кількість померлих за час епідемії становить 14 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на 8.00 кількість хворих, які знаходяться на лікуванні у закладах охорони здоров`я Львова з діагнозом «пневмонія», становить 459 осіб. У реанімації перебуває 14 людей.

Як повідомив УНІАН заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань соціальної політики і охорони здоров‘я Ярослав КАШУБА, сьогодні у 5-й лікарні Львова було зафіксовано смерть медичної сестри.

«Сьогодні о 16.00 ми отримаємо повні дані про стан захворюваності і смертності в області, оскільки звітність за минулу добу формується з 12.00 4 листопада по 12.00 5 листопада. Попередні дані за минулу добу свідчать те, що смертність є», - зазначив Я.КАШУБА.

Нагадаємо, що у Львівській області раніше було зафіксовано смерть лікаря-терапевта у Моршині та лікаря-стоматолога у Львові.