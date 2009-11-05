У Львівській області підтверджено смерть 8 людей від грипу A/H1N1

У Львівській області лабораторно підтверджено смерть 8 людей від грипу A/H1N1.

Про це повідомив УНІАН головний державний санітарний лікар Львівської області Роман ПАВЛІВ.

За його словами, з 11 проб, взятих у померлих людей, у 7 виявився грип A/H1N1. Крім того, одна людина вже з діагнозом «грип A/H1N1» була госпіталізована, проте минулої доби і цей чоловік помер, поінформував Р.ПАВЛІВ.