Показники ГРВІ у Закарпатті втричі перевищують минулорічні

Захворюваність на грип та ГРВІ цього року в Закарпатті у 2,7 рази перевищує минулорічні показники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання сесії Закарпатської обласної ради повідомила головний лікар Закарпатської санітарно-епідеміологічної служби Віра ЧИЖ.

За її даними, станом на ранок 5 листопада захворюваність на грип та ГРВІ в Закарпатській області становить 174 особи на 10 тис. населення, серед дитячого населення - 381,7 на 10 тис.

Перевищення епідемічного порогу спостерігається станом на 5.11.2009 року в усіх адміністративних одиницях Закарпаття.

Водночас, за словами В.ЧИЖ, за минулу добу в Закарпатті зафіксовано в 1,9 рази менше звернень: щодня до лікарів зверталося близько 5 тис. осіб, зараз - трохи більше 2 тис.

Станом на сьогодні в Закарпатті госпіталізовано 4,6% від загальної кількості хворих на грип та ГРВІ.

Головний санітарний лікар Закарпаття також уточнила, що в Закарпатті не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип типу А/H1N1. Наразі в області реєструються лише випадки захворювання на сезонний грип типу А1 і А3.

В.ЧИЖ також поінформувала, що в попередні роки в Закарпатській області протягом епідсезону хворіли 41-50 тис. осіб, щосезонна кількість хворих дітей становила від 40 до 58%. «На сьогодні в області трохи більше 20 тисяч хворих, проте цьогорічний епідсезон відрізняється від минулих років тим, що почався наприкінці жовтня - на початку листопада. У попередні роки він починався, зазвичай, у грудні-січні й тривав 4-5 тижнів. З огляду на це можна очікувати, що цього сезону захворюваність триватиме дещо довше і може захворіти більша кількість осіб», - уточнила головний санітарний лікар.

Крім того, вона додала, що востаннє в Закарпатті таку високу кількість хворих, як сьогодні, фіксували під час зими 2006-2007 років. Тоді епідсезон тривав 5 тижнів.