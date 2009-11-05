На Вінниччині від пневмонії померли двоє людей

У Вінницькій області з початку введення карантинного режиму від пневмонії померли двоє людей.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій облдержадміністрації.

Станом на сьогодні двоє хворих померло у Томашпільському районі. Обидві смерті – результат двобічної пневмонії.

Крім того, за останню добу зареєстровано 4 тисячі 768 хворих, з початку епідемії грипу та ГРВІ – 19 тисяч 896 хворих, з них дорослих –11 тисяч 546, дітей – 8 тисяч 350, вагітних і породіль – 91.

Загалом в області госпіталізовано 1 тисячу 99 людей, з них дорослих – 530, дітей до 18 років – 569. У реанімаційних відділеннях перебувають 5 хворих.

У Вінницькій ОДА також зазначили, що мережа стаціонарних медичних закладів забезпечена медикаментами для надання допомоги. Подана заявка до Міністерства охорони здоров‘я щодо додаткової поставки медичного обладнання, апаратури і медикаментозного забезпечення.

З обласного бюджету для створення резерву лікарських засобів виділено 500 тис. грн.