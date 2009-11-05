На Одещині в 1,5 рази збільшилася захворюваність на ГРЗ і грип

Упродовж 4 листопада на території Одеської області зареєстровано 3 тисячі 379 нових випадків захворювань на гострі респіраторні захворювання і грип, зокрема - 7 випадків сезонного грипу.

Як повідомила УНІАН головний фахівець з питань зв`язків з громадськістю облуправління з питань надзвичайних ситуацій Лідія ЯНКОВСЬКА, «1 тисяча 326 з хворих на ГРЗ - діти до 18 років».

Госпіталізовано впродовж доби 116 пацієнтів, з них 78 дітей. Серед шпиталізованих – 8 дітей з 350, які відпочивають у дитячому центрі «Молода гвардія».

Загалом, за даними облуправління МНС, з початку оголошеної в Україні епідемії грипу по медичну допомогу звернулися 18 тисяч 189 жителів регіону.