На Одещині в 1,5 рази збільшилася захворюваність на ГРЗ і грип
16:17, 05 листопада 2009Країна
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Упродовж 4 листопада на території Одеської області зареєстровано 3 тисячі 379 нових випадків захворювань на гострі респіраторні захворювання і грип, зокрема - 7 випадків сезонного грипу.
Як повідомила УНІАН головний фахівець з питань зв`язків з громадськістю облуправління з питань надзвичайних ситуацій Лідія ЯНКОВСЬКА, «1 тисяча 326 з хворих на ГРЗ - діти до 18 років».
Госпіталізовано впродовж доби 116 пацієнтів, з них 78 дітей. Серед шпиталізованих – 8 дітей з 350, які відпочивають у дитячому центрі «Молода гвардія».
Загалом, за даними облуправління МНС, з початку оголошеної в Україні епідемії грипу по медичну допомогу звернулися 18 тисяч 189 жителів регіону.
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