У Харкові зафіксовано летальний випадок від пневмонії

Житель Харкова помер, за попередніми даними, через пневмонію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харківській облдержадміністрації повідомив заступник голови ХОДА Ігор ТЕРЕХОВ.

«На жаль, вже зафіксований один летальний випадок - житель м. Харкова помер через несвоєчасне звернення до стаціонару лікарні. За попередніми даними, діагнозом є пневмонія, однак зараз проводиться вірусологічне обстеження», - сказав І.ТЕРЕХОВ.

Він повідомив, що за останню добу до закладів охорони здоров’я Харківської області звернулось за допомогою 529 осіб, з яких 336 дорослих. Всього за період з 31 жовтня 2009 року зареєстровано 14,9 тис звернень населення області.

За словами І.ТЕРЕХОВА, на сьогодні задіяні всі можливі міри для покращення епідеміологічної ситуації в області. Так, у райони області вже відправлено близько 50 тис. масок, а найближчим часом туди відправлять ще 102 тис. захисних масок.