Верховна Рада - за хімічну кастрацію педофілів

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності одностайно підтримав законодавчу ініціативу народних депутатів щодо посилення кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи і недоторканості неповнолітніх.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі першого заступника голови Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимира СІВКОВИЧА.

Окремо члени комітету ВР підтримали проект постанови, яка запроваджує комплекс організаційно-правових заходів, що дозволять ефективно захистити дітей та унеможливити факти педофілії і сексуального насильства в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня у ВР було зареєстровано законопроект про посилення кримінальної відповідальності за злочини проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх. Автором законопроекту є В.СІВКОВИЧ.

Проект закону передбачає запровадження процедури хімічної (фармакологічної) кастрації особи, що вчинила злочин проти статевої свободи та недоторканості неповнолітніх або суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки складу такого злочину. Мета - унеможливлення вчинення нового акту педофілії або іншого суспільно небезпечного діяння цією ж особою. Проект закону передбачає доповнення Кримінального кодексу України новим розділом, який запроваджує примусову хімічну кастрацію.

Процедура хімічної кастрації полягає у застосуванні до особи спеціально визначених законодавством медичних препаратів, які унеможливлюють подальшу фізіологічну сексуальну потенцію злочинця-педофіла. Згідно з законопроектом, примусовий захід протидії вчиненню злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх застосовується судом довічно незалежно від призначеного покарання (ув‘язнення) або застосованих примусових заходів медичного характеру щодо осіб, визначених Кримінальним кодексом.