Чернігівська область подолала епідпоріг щодо ГРВІ та грипу

Чернігівська область перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на ГРВІ та грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир ЯЩЕНКО.

За його словами, за останню добу до медиків звернулося 2 тис. 704 хворих, що на 1 тис. осіб перевищує порогову кількість. "У зв’язку з цим на Чернігівщині оголошено карантин і посилено карантинні заходи", - заявив В.ЯЩЕНКО.

Всього з початку епідемії на ГРВІ та грип на Чернігівщині захворіло майже 16 тис. осіб, з них на сезонний грип А – 1 тис. 503. Через ускладнення, спричинені грипом, госпіталізовано 562 людей. "Жодного хворого, який би мав симптоми каліфорнійського грипу А/H1N1, в Чернігівській області не виявлено. Померлих тим паче немає", - підкреслив В.ЯЩЕНКО.

Начальник обласного Управління охорони здоров`я вважає, що загальна кількість людей, які захворіли на застуду і грип, не перевищує показників минулих років та епідемій, що мали місце раніше. "Тож приводу для паніки немає. Штаби, створені при облдержадміністрації, Управлінні охорони здоров’я, обласній СЕС та Управлінні МНС працюють в оперативному режимі. Ситуація в регіоні перебуває під пильним контролем влади, медиків та інших служб", - запевнив В. ЯЩЕНКО.

На випадок збільшення числа хворих, які потребуватимуть госпіталізації, в області розгорнуто 2 тис. додаткових ліжкомісць. Марля, що надійшла в регіон з державного мобілізаційного резерву, розвозиться по районах та медичних закладах області. Керівникам доручено на місцях організовувати безкоштовний пошив масок.

На думку В.ЯЩЕНКА, ажіотаж серед жителів Чернігівщини, який був у перша дні, минув. "Грип був, є і буде, він іде поряд з людиною багато віків і нікуди не дінеться. Населенню треба діяти адекватно, своєчасно звертатися до лікарів та досвіду наших мудрих предків, тобто, до народних, ефективних методів лікування," - зазначив він.