Виробники ліків сіють паніку навколо грипу А/H1N1

Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО впевнений, що саме виробники ліків спровокували паніку навколо грипу А/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛУКАШЕНКО висловив на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ сьогодні в Києві.

"Ви знаєте, я знаю, що відбувається в цьому суперкорумпованому середовищі, бандитському середовищі виробництва й торгівлі ліками", - зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

«Давайте говорити відверто - давно ми перестали кукурікати з приводу "пташиного" грипу. Кукурікав увесь світ. Напевно, всі вже продали (ліки - УНІАН), що стосуються пташиного грипу, тепер заверещали по-свинячому. А завтра, напевно, замуркаємо або замукаємо? Ну, невже ви не розумієте, що відбувається?", - зауважив О.ЛУКАШЕНКО.

На підтвердження своїх слів він навів приклад білоруської статистики: «У 2008 році, коли ще нічого не пищало свинячим грипом», від пневмонії померла 21 людина, цього року - 19, з яких у 6 знайшли підозру на свинячий грип. «Це факти, які фальсифікувати не можна», - зазначив він.

"Цей грип, нехай навіть свинячий, - це не чума й холера, які невиліковні, він абсолютно виліковний", - заявив Президент Білорусі.

За його словами, він ніколи не думав, що йому, як Президенту, доведеться обговорювати тему грипу на такому високому рівні. Оскільки, на його думку, цим повинні займатися професіонали. Він підкреслив, що сьогодні медикам доводиться боротися не лише з самим захворюванням, але й з ажіотажем навколо нього.

Він закликав населення не піддаватися панічним настроям, але й не займатися самолікуванням. «Людина серйозно захворіла й починає лікуватися малиною, варенням лікується - коли вже пізно й до сорока температура, замість того щоб піти до лікарні», - зазначив він.

"Ми спроможні самі справитися, й Україна справиться. Не треба боятися, нагнітати ситуацію", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.

Також він висловив готовність Білорусі за необхідності виготовляти марлеві пов`язки для України. «Є у нас марлевий завод, треба - будуть марлеві пов`язки, будемо з Віктором Андрійовичем разом там штампувати й розвозити. Тільки ви купуйте, тому що через тиждень ви відмовитеся від них», - зазначив він.