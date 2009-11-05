У Севастополі за останню добу на ГРВІ захворіли 640 людей
17:24, 05 листопада 2009Країна
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Госпіталізовано 22 людини
У Севастополі за останню добу ГРВІ захворіли 640 осіб, з них 236- дітей.
Госпіталізовано 22 людини, зокрема 16 дітей. Обстежено на грип 14 осіб. Виявлено три випадки сезонного грипу. Випадків грипу А/H1N1 не виявлено, повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міської державної адміністрації.
При цьому показник захворюваності на ГРВІ у Севастополі становить 66 випадків на 10 тисяч населення, що значно нижче від епідпорогу.
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