На Тернопільщині знижується рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У Тернопільській області намітилися тенденції щодо зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету Михайло АНДРЕЙЧИН.

За його словами, якщо ця тенденція збережеться у найближчі дні, то можна буде говорити, що епідемія пішла на спад.

При цьому він зазначив, що Тернопільщина – аграрна область і значна кількість населення проживає у селах. М.АНДРЕЙЧИН не виключив, що після того, як чимало жителів сіл, які працювали чи вчилися у Тернополі, повернулися додому, в окремих селах зможе зрости рівень захворюваності. “Епідемія тим сильніша, чим більша щільність населення. Ми допускаємо, що рівень захворюваності у Тернополі знизиться, і то суттєво, але на периферії, в окремих селах, ще може збільшуватися”, – сказав голова Асоціації інфекціоністів України.