У Польщі за «гриповий сезон» перехворіло 540 тисяч людей

У 38-мільйонній Польщі за останній «гриповий сезон» 2008/2009 років грипом перехворіло понад 540 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-міністр охорони здоров’я Польщі Адам ФРОНЧАК, доповідаючи сьогодні в Сеймі про епідеміологічну ситуацію в країні у зв’язку з епідемією ГВРІ та грипу в Україні.

За його даними, у 2007/2008 роках захворіло майже 235 тисяч, у порівнянні із 350 тисячами в попередньому сезоні, а в цьогорічному - до листопада захворіло трохи більше 40 тисяч людей.

А.ФРОНЧАК відзначив, що статистика підтверджує, що найбільшу загрозу для здоров’я людей має вірус звичайного сезонного грипу, від ускладнень якого в середньому у світі помирає 1 людина на тисячу хворих.

«Кожного року на сезонний грип хворіє більше мільярда людей у світі (на Землі живе 6,7 млрд. людей – УНІАН), а помирає один мільйон», - сказав він.

Віце-міністр нагадав, що на A/H1N1 в Польщі з травня цього року захворіло близько 190 людей (жоден з яких не помер – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, в 46-мільйонній Україні за останній тиждень кількість хворих на гострі вірусні респіраторні інфекціх та грип зросла в 17 разів і перевищила 630 тисяч, з яких 95 чоловік померло.

Різкий ріст захворювань зафіксовано, головним чином, в західних областях України, котрі межують з Польщею. Однак останнім часом у Польщі не зафіксували росту захворювань на грип та ГВРІ у прикордонних районах та в самій країні.

Довідка УНІАН. Всесвітня організація охорони здоров’я припускає, що причиною масових захворювань та смертей в Україні є вірус A/H1N1. На сьогодні лабораторно підтверджено наявність цього вірусу у 17-ти хворих.

Українські власті надавали суперечливі дані про кількість померлих від цього вірусу, називаючи від 1 до 4 підтверджених випадків.

За даними ВООЗ, на кінець жовтня по всьому світу на так званий «свинячий» грип, вірус якого вперше появився у квітні цього року в Мексиці, захворіло 440 тисяч людей, з яких 5,7 тисяч померло.