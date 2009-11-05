У Львові на грип та ГРВІ захворіли ще 3 тис. 285 осіб

За останню добу у Львові на грип та ГРВІ захворіли 3 тисячі 285 осіб.

Про це повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львіської міської ради Володимир ЗУБ.

За його словами, загалом у Львові зареєстровано 38 тисяч 844 хворих на ГРВІ та грип. З пневмонією госпіталізовано 459 осіб, у реанімації зараз перебуває 14 хворих. За час епідемії померло 14 людей.

«У Львові вже захворіло 966 медичних працівників, з них 346 лікарів. На стаціонарному лікуванні перебувають 22 медики. За минулу добу померла санітарка одного з медзакладів Львова», - повідомив Володимир Зуб.

Із підтверджених лабораторно випадків захворювання на грип A/H1N1 на Львівщині два випадки зареєстровано у Львові, зауважив В.ЗУБ.

Водночас, за його словами, є позитивна динаміка первинної захворюваності: 2 листопада було зареєстровано 7 тисяч 281 випадок захворювання на ГРВІ та грип, 3 листопада – 6 тисяч 42, 4 листопада – 4 тисячі 568, 5 листопада - 3 тисячі 285.

Спостерігається зменшення кількості викликів швидкої допомоги: 1 листопада було зареєстровано 1025 випадків, а вчора – 690, сказав В.ЗУБ.