На Тернопільщину надіслано гуманітарну допомогу зі США, Чехії та Швеції

У Тернопільську область для запобігання поширенню грипу A/Н1N1 надіслано гуманітарну допомогу зі США, Чехії та Швеції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, комісія з питань гуманітарної допомоги при ОДА розглянула звернення від трьох організацій, щоб визнати призначені їм вантажі як гуманітарну допомогу.

Зокрема, гуманітарною допомогою визнано вантаж від Україно-американського допомогового комітету для обласної клінічної лікарні, який складається з 300 тис. штук одноразових марлевих масок та 5,1 тис. штук засобів для дезинфекції.

Те ж стосується вантажу із Чехії для обласного благодійного фонду “Карітас”, який складають распіратори, вітаміни, медикаменти, оксигенатор, підставка під крапельницю, і вантажу із Швеції для обласного Товариства Червоного Хреста, який містить функціональні ліжка, матраси, допоміжні засоби для інвалідів, предмети домашнього вжитку, меблі, електротовари, засоби медичного призначення, гігієнічні засоби та одяг.

Після оформлення документів та проходження усіх митних процедур, зауважили у прес-службі ОДА, ці вантажі будуть доставлені у Тернопіль та розподілені між лікувальними закладами області.

Звіт про розподіл вантажу його одержувачі повинні подати комісії з питань гуманітарної допомоги при ОДА.