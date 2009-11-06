В Україні досі не визначено, який саме вірус провідний

Голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету Михайло АНДРЕЙЧИН заявляє, що в Україні досі не визначено, на який саме вірус припадає найбільше захворювань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, наголосивши при цьому, що це не впливає на ефективність роботи медиків.

“Протиепідемічні і профілактичні заходи однакові, тому незнання етіологічної структури захворюваності не може серйозно вплинути на якість роботи медпрацівників. Завдяки прийнятим заходам на Тернопільщині, зокрема, вдалося не лише стабілізувати епідеміологічну ситуацію, але й досягти тенденцій зниження рівня захворюваності”, - зауважив М.АНДРЕЙЧИН.

При цьому він пояснив, що на початку епідемії фахівці традиційно намагаються виявити основний вірус, на який припадає найбільший відсоток захворювань, аби знати, з чим саме і як потрібно боротися. “Нам зараз в Україні це визначити надзвичайно важко, оскільки обстеження велися в дуже малих масштабах. І поки що не маємо офіційних даних про етіологічну структуру захворюваності, яка має місце в Україні”, - сказав М.АНДРЕЙЧИН. Він додав, що за логікою, оскільки в Україну проник вірус каліфорнійського грипу, з яким ніколи жителі держави до цього не стикалися, і він є найбільш агресивний, то на нього має припадати найбільший відсоток захворювань. “Так це чи не так покажуть подальші дослідження”, - сказав голова Асоціації інфекціоністів України.

Він додав, що зараз Україна, “вочевидь, має справу із змішаною епідемією, яка спричинена дуже агресивним штамом вірусу H1N1”. “Але поряд з вірусом циркулюють інші віруси типу А, зокрема сезонний H1N1, H3N2 і вірус грипу типу В. Є також відсоток захворювань, спричинених іншими вірусами з групи збудників ГРВІ, їх є понад 200 видів”, - повідомив М.АНДРЕЙЧИН.

За його словами, на Тернопільщині, як і частково в західному регіоні, епідемія вже досягла свого апогею і зараз епідемічна хвиля котиться далі Україною, охоплюючи центральні і східні області.

У свою чергу заступник головного санітарного лікаря області Нінель ЦЯПА повідомила, що із 17-ти померлих в області лабораторно уже встановлено, що 4 померли від вірусу групи А (із них 2 випадки вірусу “Каліфорнія”), один випадок смерті – від мікс-інфекції, коли було поєднання грипу А та В.

Серед тих, кого було обстежено з числа хворих на стаціонарі, і тих, хто звертався на швидку допомогу, обласною СЕС було ідентифіковано 47-49 випадків грипу А, 2 випадки грипу В і чимало випадків парагрипу.

“При цьому отриманий матеріал від померлих і нових хворих перевіряється на інші захворювання, в тому числі і в київській лабораторії на особливо небезпечні інфекції. Усі результати – від’ємні. Можу запевнити, що збудників легеневої чуми, черевного тифу, як ходили чутки, а також лихоманки не встановлено”, - запевнила Н.ЦЯПА.