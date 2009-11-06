У Калуші від вірусної пневмонії померла молода жінка

У Калуші Івано-Франківської області від вірусної пневмонії померла молода жінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник начальника Головного управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації Зоя ЦІХОНЬ.

«Вона звернулася до лікарів на шостий день хвороби на грип, - повідомила З.ЦІХОНЬ. – До цього лікувалася вдома самостійно. Хвора мала дуже несприятливий фон».

Заступник керівника обласного управління охорони здоров’я повідомила, що станом на 17.00 5 листопада в області на грип і ГРВІ захворіло 76 тисяч осіб.

За її словами, у реанімації на даний момент перебуваюьб 78 хворих, 12 з яких – на штучній вентиляції легень. Найбільше - в реанімації в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. «Практично у кожній центральній райміськлікарні є важкі пацієнти», - додала З.ЦІХОНЬ.

На Прикарпатті уже померло від вірусної пневмонії 16 осіб.