Вірус A/H1N1 стає стійким до препарату "Таміфлю"

Вірус грипу A/H1N1 стає все більш стійким до дії антивірусного препарату озельтамивир (торгова назва "Таміфлю"). Всесвітня організація охорони здоров`я підтвердила вже 39 випадків зараження вірусом, стійким до озельтамивиру. Останній випадок зареєстрований в середу в Нідерландах, повідомляє France Press.

"Пацієнт з серйозними симптомами грипу опинився заражений вірусом H1N1, який не піддається дії противірусного препарату озельтамивир", - цитує агентство заяву Національного інституту суспільного здоров`я і навколишнього середовища (RIVM). "Це перший випадок в Нідерландах, коли вірус H1N1 не чутливий до озельтамивиру", - також наголошується в документі.

Як у свою чергу повідомила агентству представник RIVM Джесіка Гротенбер (Jessica Grootenboer), подібного роду віруси "не розповсюджуються швидко". Вона також підкреслила, що пацієнт в даний час знаходиться в ізольованому боксі під постійним спостереженням лікарів.

"Немає ніякої причини для паніки", - додала Гротенбер. На щастя, інший препарат від "свинячого грипу" - занамивир (торгова назва "Реленца") поки що залишається ефективним проти нього.

newsru.com