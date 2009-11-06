Чим корисний прополіс?

Сильний антимікробний захист і могутню антиоксидантну активність знайшли в прополісі іспанські дослідники. Завдяки цим двом властивостям цей продукт бджільництва може широко використовуватися для зміцнення здоров`я людини, говорять учені.

Фахівці Баскського інституту сільськогосподарських досліджень і розвитку Neiker-Tecnalia в співпраці з фондом Kalitatea активували бактерійні штами в оптимальному середовищі для зростання і розвитку мікроорганізмів, включаючи Streptococcus mutans, що викликає карієс, Candida albicans (вагінальні інфекції), Salmonella tiphy (сальмонельоз), Helicobacter pylori (виразка шлунку) і Saccharomyces cerevisiae, що грає патогенну роль в асептиках серед хворих СНІДом і лейкемією. Експерти перевірили дію різних концентрацій прополісу - від 0,1 відсотка до 50%.

Клініцисти довели, що антиоксидантна активність в прополісі нейтралізувала вільні радикали. Прополіс має велику кількість біологічно активних компонентів, головними з яких є флавоноїди. Було встановлено, що саме антиоксидантні флавоноїди з прополісу перешкоджали розмноженню мікробів, грибків, токсинів і вірусів і показали значні цитостатичні, протиалергічні, гіпотензивні, гемостатичні, імуногенетичні і противопаразитні властивості. Випробування підтвердили цілющий потенціал прополісу для імунного, болезаспокійливого і протизапального захисту здоров`я навіть в низьких концентраціях.

ami-tass.ru