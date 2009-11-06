В Черкасах оголошено епідемію грипу та ГРВІ.

Таке рішення сьогодні прийняла надзвичайна протиепідемічна комісія Черкаського міськвиконкому, повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник міського голови Черкас Микола ШКАРАБУРА.

Підставою для такого рішення стало те, що станом на 4 листопада у Черкасах було зареєстровано 4086 випадків захворювань на ГРВІ та грип. Інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 1411,6, що в 1,7 рази перевищує значення епідемічного порогу. У цілому з 30 жовтня в місті на ГРВІ та грип захворіло 2364 дорослих та 1722 дитини, з яких госпіталізовано 116 хворих. В Черкасах незареєстровано жодного випадку захворювання на вірус грипу А/Н1N1. Жоден хворий не перебуває у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації, не зареєстровано смертельних випадків від ускладнень форм ГРВІ та грипу.

Комісія також прийняла рішення про запровадження обов’язкового "масочного" режиму для населення в місцях масового скупчення людей (магазини, ринки, громадський транспорт, вокзали, банки, офіси), заборонено проведення всіх культурно-масових та спортивних заходів, припинено роботу кінотеатрів, театрів, музеїв. Керівникам підприємств, установ та організацій всіх від форм власності заборонено допускати до роботи осіб з ознаками захворювання на ГРВІ, забезпечити щоденне 2-3-х разове проведення вологого прибирання із застосуванням дезінфікуючих засобів та провітрювання приміщень. Роботу міських поліклінік продовжено до 21 години і переведено на шестиденку. До обслуговування викликів залучатимуть лікарів суміжних спеціальностей.

Як повідомив УНІАН головний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ, за останню добу за медичною допомогою звернулося 612 дорослих та 254 дитини. Госпіталізовано – 22 особи. У жодного із 40 жителів Черкас, яких досліджували на наявність в організмі вірусу грипу А/Н1N1, не виявлено.

Станом на 5 листопада в Черкаській області зафіксовано 12 367 хворих на ГРВІ та грип. Серед них четверо вагітних жінок.