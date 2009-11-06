На Прикарпатті від вірусної пневмонії вже померло 17 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.

«На жаль, сьогодні зранку о 6.15 померла людина в Рожнятівському районі», - повідомив він.

М.ПАЛІЙЧУК додав, що померла була госпіталізована 4 листопада.

Він повідомив, що з початку епідемії станом на 7.00 6 листопада в області по медичну допомогу звернулося вже 78 тис. 729 осіб, з яких 28 тис. 303 – діти. За його словами, нині в реанімації перебуває 60 осіб, з яких 12 - у важкому стані та 5 - в дуже важкому стані.

Керівник області зауважив, що за останню добу кількість звернень до медиків збільшилася. «Медики пов’язують це зі зміною погоди, потеплінням, - сказав М.ПАЛІЙЧУК. - А така погода сприяє поширенню інфекції».

Відповідаючи на запитання журналістів, керівник області підтвердив, що в «аналізах, які направлялися в Київ з Прикарпаття, нема жодного підтвердження «свинячого» грипу».