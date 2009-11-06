На Прикарпатті від вірусної пневмонії вже померло 17 осіб
Але не від «свинячого» грипу
На Прикарпатті від вірусної пневмонії вже померло 17 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК.
«На жаль, сьогодні зранку о 6.15 померла людина в Рожнятівському районі», - повідомив він.
М.ПАЛІЙЧУК додав, що померла була госпіталізована 4 листопада.
Він повідомив, що з початку епідемії станом на 7.00 6 листопада в області по медичну допомогу звернулося вже 78 тис. 729 осіб, з яких 28 тис. 303 – діти. За його словами, нині в реанімації перебуває 60 осіб, з яких 12 - у важкому стані та 5 - в дуже важкому стані.
Керівник області зауважив, що за останню добу кількість звернень до медиків збільшилася. «Медики пов’язують це зі зміною погоди, потеплінням, - сказав М.ПАЛІЙЧУК. - А така погода сприяє поширенню інфекції».
Відповідаючи на запитання журналістів, керівник області підтвердив, що в «аналізах, які направлялися в Київ з Прикарпаття, нема жодного підтвердження «свинячого» грипу».