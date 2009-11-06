У Чернігівській області народжуваність зросла на 7,8%

У Чернігівській області за 9 місяців народжуваність зросла на 7,8%. Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області.

За січень-вересень 2009 р. в області народилося 7949 немовлят (5259 – у містах та 2690 – у сільській місцевості). Серед новонароджених – 4005 хлопчиків та 3944 дівчинки. Щоденно, у середньому, народжувалося 29 дітей.

На кожну тисячу жителів області припадає 9,5 новонароджених (10,1 – у міських поселеннях і 8,5 – у сільській місцевості).

Збільшення рівня народжуваності відбулося в містах Чернігів і Прилуки та у вісімнадцяти районах області.

Разом з тим дещо зросла кількість позашлюбних дітей (з 22,5% за січень–вересень 2008 р. до 23,5% – у відповідному періоді цього року).

Середній вік матері на час народження дитини в області – 26,3 року. Більшість жінок народили першу дитину – 53,4%, другу – 35,2%, третю і більше – 11,4%. Найчастіше першу дитину народжують жінки у віці 20–24 роки (48,7%). Двом наймолодшим матерям виповнилося по 14 років.