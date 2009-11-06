На Львівщині двоє осіб отруїлися грибами

5 листопада в лікарню м.Рудки Самбірського району Львівської області з діагнозом «гостре харчове отруєння грибами» було госпіталізовано 86-річну жінку та 55-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.

За даними прес-центру, загалом з початку року на території області зареєстровано 23 випадки отруєння грибами, з них 2 – у дітей.