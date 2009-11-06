На Львівщині двоє осіб отруїлися грибами
11:39, 06 листопада 2009Країна
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Госпіталізовані
5 листопада в лікарню м.Рудки Самбірського району Львівської області з діагнозом «гостре харчове отруєння грибами» було госпіталізовано 86-річну жінку та 55-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, обоє потерпілих перебувають у тяжкому стані.
За даними прес-центру, загалом з початку року на території області зареєстровано 23 випадки отруєння грибами, з них 2 – у дітей.
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