В Черкаській області від вірусної пневмонії помер чоловік

У місті Умань Черкаської області в районній лікарні від вірусної пневмонії 5 листопада помер чоловік, якого госпіталізували з підозрою на захворювання на “каліфорнійський” грип.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації, це перший летальний випадок в області від захворювання на грип.

27 жовтня уманчанин повернувся з роботи з Києва, а 30 жовтня його вже госпіталізували. Чоловіка госпіталізували з частковим запаленням однієї легені. Попередня причина смерті - вірусна пневмонія.

Зразки його аналізів направлено в лабораторію Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України.